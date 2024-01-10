وكيل تعليم الغربيةي يتفقد امتحانات النقل بإدارة زفتى

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



وتوجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدرستي الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسي، ونهطاي للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة زفتى التعليمية، لمتابعة سير الامتحان، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ثم قام بتفقد الكنترول بالمدرستين، واطمئن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، ونبه بدقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل.



وخلال متابعته، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، والرصد بالشيت الورقي والالكتروني يوميا.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو ١١٣٤٧١ طالب من الصف الرابع الابتدائي، ونحو ١١٠٢٧٩ طالب من الصف الخامس الابتدائي، ونحو ١١٠٥٨٦ طالب من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم، واللغة الإنجليزية، ونحو ١٠٥٠٩٩ طالب من الصف الأول الإعدادي، ونحو ٩٨٨٢٣ طالب من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، ونحو ١٥٧٣١ طالب من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو ٣٤٨٨ طالب من الصف الاول الزراعي، ونحو ١٣٩٢٢ طالب من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.