فيديو.. محلية سمالوط تتصدى لبرج المنيا المائل وبلطجية يعتدون على الحملة

في تطور ملفت للأحداث الجارية علي البرج المخالف وسط مدينة سمالوط قام مجموعة من البلطجية بالإعتداء علي نائب رئيس مجلس مدينة سمالوط السيد عويس وعلي محمود أحمد جمال رئيس الحي أثناء محاولة إيقاف المعتدين الذين يبنون البرج الكائن 5 شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الإتحاد وسط مدينة سمالوط.

وكان رئيس مجلس المدينة د. سعيد محمد قد القي بكامل المسئولية علي محافظة المنيا ومديريتها المتقاعسة والتي لا تدفع بقواها لتمكينه من إزالة التعديات وسط مخاوف جمة من أهالي سمالوط الذين لم يجدوا سوي التسويف بينما البرج المائل يتصاعد في السماء لا يجد أهل المنطقة مسئولا جادا واحدا يزيل هذه التعديات الأمر الذي قاد رئيس حي سمالوط ورفاقه بالتعامل مع المخالفة دون انتظار قوة.

حملة إزالات بسمالوط

وأثناء مباشرته لعمله قام مسعد أ وشقيقه رضا بالإعتداء عليه وقد قام المجلس مؤخرا باستدعاء النجدة التي قبضت علي رضا بينما فر مسعد هاربا.

ويهدد أهل المنطقة باللجوء إلي تقديم شكاوى لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالإزالات بعد أن طال صبرهم وكثرت بسبب الأعمال المنافية للقانون المشاجرات في المنطقة وابتزاز الجميع.

ويهيب أهل المنطقة بكافة الأجهزة التنفيذية سرعة إزالة العقار الذي صدر له قرار إزالة وقرار عدم صلاحية من الهيئة الهندسية بمحافظة المنيا وقد أعربت مهندسة التنظيم ‘‘داليا.. عن فزعها من مواصلة البرج ارتفاعه لمزيد من الأدوار الأمر الذي ينذر بكارثة وسط حالة من البرود والتقاعس.

يذكر أنه بعد الاعتداء علي موظفي مجلس مدينة سمالوط، واصل عمال البناء العمل وأحضروا خلاطة أسمنت وقاموا بصب السقف مستغلين وجودهم في أروقة قسم شرطة سمالوط والنيابة وقاموا بموصلة جريمة البناء المخالف المائل