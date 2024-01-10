النقابة الفرعية للمهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بمطروح

أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، مؤكدًا على ضرورة انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية وتذليل أي عقبات أمام السادة المهندسين المرشحين.

وأكد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، أنه سيستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يناير 2024 الجاري، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات من المقرر أن تتم في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ومن جانبه أضاف المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن الترشح على مجالس الشعب الهندسية سيشمل كل من تخصصات ( الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والتعدين والبترول، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج والمنسوجات )

وأوضح الرياش، أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي تشمل انه يجب أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وان يقدم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وكذلك تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد و الإثنين القادم الموافق 28-29 يناير 2024الجارى على أن يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.