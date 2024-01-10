شوبير: انتقال رمضان صبحي للزمالك وارد الحدوث

تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن موقف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز من البقاء مع ناديه عقب انتهاء فترة تعاقده الممتدة حتى موسم ونصف من الآن، ومدى فرص انتقاله للزمالك.



وقال شوبير خلال حديثه صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم : انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك أمر وارد حال تقدم الأبيض بعرض جاد وعدم وجود أي نية من الأهلي لاستعادة جهود اللاعب مجددًا.

وأضاف : بيراميدز متمسك باللاعب لكن عدم حصول الفريق على بطولات قد يكون دافعًا للاعب نحو الرحيل.



وواصل: إذا حدثت انفراجة للاعب مع الأهلي، من الوارد أيضًا أن يضمه الأهلي لكن تلك الخطورة مرهونة بموافقة إدارة الأحمر والرضا الجماهيري.

بعثة الفراعنة تغادر القاهرة ..

على صعيد متصل غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.