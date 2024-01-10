مدرب جامبيا يستبعد مصر من التتويج بأفريقيا

اثنى توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا بالإمكانيات التي يمتلكها المنتخب المصري، قبل بداية بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، لكنه استبعد تتويج الفراعنة بتلك النسخة.



أضاف توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن مصر لديها فريق قوي جدًا، وهي مرشحة للفوز باللقب مثلها مثل الجزائر والمغرب وحتى منتخب تونس".



وتابع المدرب البلجيكي: "لا أعتقد أن فريقاً من شمال إفريقيا سيفوز بلقب كأس إفريقيا التي تُقام في غرب إفريقيا، لأن الرطوبة عالية والحرارة عالية؛ والتوقيت مختلف وكذلك درجة الحرارة، والملعب مختلف والظروف مختلفة".

وتابع: "أعتقد أن فريقًا من غرب إفريقيا هو الذي سيفوز بهذا اللقب، وأرى السنغال قوية دائمًا؛ وكذلك مالي التي يمكنها أن تكون فريقًا قويًا".



وأختتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "في رأيي أن النهائي سيكون بين كوت ديفوار ونيجيريا، وبالنسبة لي نيجيريا قوية للغاية، ولكن أيضاً كوت ديفوار قوية وتلعب على أرضها".