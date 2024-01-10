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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب جامبيا يوجه رسالة للمدربين الأوروبيين: عليكم احترام أفريقيا

توم سانتيفت
توم سانتيفت

قال توم سانتيفت، المدير الفني لمنتخب جامبيا أنه على مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار، احترام الكرة الإفريقية.

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أضاف توم سانتيفت في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أنه يوجد مدربون أوروبيون يشتكون من توقيت إقامة كأس أمم إفريقيا".

وتابع المدرب البلجيكي: "أعتقد أن علينا أن نحترم كرة القدم الإفريقية، وهذا هو الوقت الأنسب الذي تقام فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار".

وواصل: "أعتقد أن بطولة كأس أفريقيا ستكون رائعة، فالاستادات جميلة والبنبة التحتية عظيمة والجماهير عظيمة وكل شئ يبدوا جميلًا".

سانتيفت مدرب جامبيا


وتابع: "كنت موجودًا أثناء إجراء القرعة هناك وكنت مندهشًا.. علينا أن نحترم كرة القدم الإفريقية.. توجد دوريات أوروبية مثل السويد والنرويج وآيسلندا والدنمارك يلعبون مبارياتهم في الصيف".

وأضاف: "لا توجد مشكلة في ذلك، ولكن هناك دوريات ترى التوقيت مشكلة، ولا يمكن إرضاء الجميع، وعلينا أن نراعي كرة القدم الإفريقية، وإذا كان من المناسب لها أنت تلعب كأس إفريقيا في يناير؛ فليكن".

وأختتم توم سانتيفت تصريحاته قائلًا: "إذا كانت ظروف المناخ تحتم اللعب في وقت آخر في يونيو أو يوليو فليكن، وأعتقد أنه لا ينبغي مناقشة ذلك، ولأنه لا بد من احترام كرة القدم الإفريقية وأن نلعب في الوقت الذي يناسبنا".
 

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