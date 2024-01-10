مياه الشرقية تناقش خطط الإحلال والتجديد بالأفرع

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اجتماعا دورياً موسعاً مع مديري أفرع الشركة ورؤساء القطاعات؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على آخر المستجدات، وبحث احتياجات المناطق، وإيجاد الحلول لمشاكل قد تعوق العمل وتؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد أبو حلاوه، على سرعة تنفيذ خطط الإحلال والتجديد، والالتزام بالجدول الزمنى لإنهائها، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق الساخنة.

ووجه أبو حلاوه، على ضرورة التشغيل الاقتصادى للمحطات، ورفع كفاءتها، والتأكد من تنفيذ خطط الصيانة الدورية والوقائية، وضرورة الاستعدادات للسدة الشتوية، كما طالب الجميع بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمحطات.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة شكواهم، وسرعة حلها، وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين، مع أهمية سحب عينات بصفة دورية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد أهمية متابعة مديري الأفرع لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات، والتواصل الجيد مع المواطنين، باعتبارهم سفراء الشركة.