حساب المواطن.. 3.4 مليار ريال قيمة الدعم لشهر يناير الجاري

أعلن برنامج حساب المواطن قيامه بإيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، في الموعد المحدد له وهو اليوم العاشر من كل شهر الميلادي الموافق اليوم الأربعاء.

وبحث الملايين من السعوديين على نزول حساب المواطن، ليصبح ترند بموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث اهتم المستفيدين بتفاصيل الدفعة الجديدة وطريقة الاستعلام عنها.

فيما أوضحت خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" يناير " وسيستمر حتى نهاية يوم الاربعاء، وبإمكان المستفيدين التوجه إلى بوابة البرنامج والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".

رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن

ولكل من يرغب الاستعلام عن الدعم الخاص به عليه الدخول على بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/

ومن جانبه أوضح برنامج حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين من حساب المواطن بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.

ولفت مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريال.

وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

يذكر أن هذه الدفعة تأتي تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.