ندوة بإعلام الزقازيق عن" تمكين المرأه وفق رؤية مصر 2030"

عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة تثقيفية فى مجلس مدينة ههيا، في إطار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «أسرتك.. ثروتك»، تحت رعاية دسوقي عبد الله مدير مجمع إعلام الزقازيق.

وتحدثت في اللقاء الدكتورة مشيرة صابر عبد اللطيف، المدرس بقسم علوم التربية النفسيه بكلية التربية النوعية جامعه الزقازيق، والذي كان تحت عنوان «تمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة في دور رؤية مصر 2030».

وخلال فاعليات الندوة التي أدارتها هناء عبد الله، أخصائي الإعلام بالمجمع؛ تم الحديث عن: الأسس النظرية لتمكين المرأة وأهميتها للأسرة المصرية، تسليط الضوء حول دور الدولة المصرية وأهم المواثيق الدولية الداعمة لتمكين المرأة، أهم المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة، رؤية مقترحة لتمكين الرؤية وممارسة حقوقها وتحقيق المساواة في ضوء رؤية مصر 3020.