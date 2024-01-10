غيابات بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بكأس الرابطة الليلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أمام نظيره فاركو مساء اليوم فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وكان باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قد اعلن قائمة فريقه التى شهدت تواجد الشباب وأبرز هم المهاجم كريم الطيب، كما ضمت قائمة الغائبين اللاعبين الدوليين وعبد الله السعيد بداعي الإصابة بسبب آلام في الظهر.

كما يفتقد بيراميدز كل من شريف إكرامي المصاب بالكتف ورمضان صبحي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويواصل إبراهيم عادل التأهيل وعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة لأسامة جلال المستبعد من قائمة منتخب مصر بسبب إصابة في أربطة غضروف الركبة، ومحمود مرعي الذي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية.



وتأتي تلك الغيابات بجانب المستبعدين بسبب الانضمام إلى منتخباتهم في أمم أفريقيا، حيث تضم قائمة منتخب مصر 6 لاعبين من بيراميدز وهم أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين، كما يغيب الثلاثي المحترف، محمد الشيبي المنضم لقائمة منتخب المغرب وبلاتي توريه المنضم لمنتخب بوركينا فاسو وفيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فاركو في كأس الرابطة

في حراسى المرمى: أحمد ميهوب.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، كريم حافظ، أحمد توفيق.

في خط الوسط: محود دونجا، سيف جعفر، وليد الكرتي، محمد رضا بوبو.

في الهجوم: يوسف أسامة، فخري لاكاي، إسلام عيسى.

موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة أحداث مباراة بيراميدز وفاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم سبورت 1.

قائمة بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة



في حراسة المرمى: أحمد ميهوب – يوسف نادر

في خط الدفاع: أحمد فتحي – كريم حافظ – عبد الرحمن صميدة – محمود عبد العاطي – أحمد توفيق

في خط الوسط: يوسف أسامة – سيف جعفر – عربي بهاء – صامويل أموسا – أوجو صامويل – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمد رضا

في الهجوم: محمد أوكا – كريم الطيب – فخري لاكاي