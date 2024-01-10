محافظ بني سويف يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم ،سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، بعد استئنافها عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين ، حيث أدى " اليوم" ما يزيد عن 80 ألف تلميذا وتلميذة بالصف السادس الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والرياضيات، خلال 695 مدرسة(رسمي/عربي/ لغات/ خاص) على مستوى الإدارات التعليمية ، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، بإجمالي يزيد عن 165 ألف طالبا وطالبة خلال 453 مدرسة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الامتحانات في مادة الدراسات الاجتماعية

جاء ذلك خلال إطلاعه، على تقرير متابعة أعده وكيل الوزارة محمد عبد التواب أشار خلاله ، إلى جولته "صباح اليوم" لتفقد عدد من اللجان المنعقدة ببعض المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف؛ للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، بجانب متابعة انتظام أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائيةو الإعدادية، حيث تبادل الحوار مع بعض التلاميذ للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ، وعدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش بإستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيها على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان

وفي نفس السياق تابع وكيل الوزارة سير امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني حيث يؤدي ما يزيد عن 53 ألف و785 طالبا وطالبة بمدارس التعليم الفني ( صناعي - زراعي - تجاري ) خلال 53 مدرسة، مؤكداً على وجود تنسيق بين غرف العمليات الفرعية و الغرفة العمليات الرئيسية في حالة وجود أي حالة شغب لإبلاغ الامن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب ، مع استمرار إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والجو المناسب لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون حدوث معوقات

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