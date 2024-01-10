10 صور تكشف تطور علاقة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (من أخويا لـ خطيبي)

وضعت السوشيال ميديا الثنائي ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال، تحت الميكرسوب الفني خلال الفترة الماضية، للتأكد من علاقتهما العاطفية، بينما انتشرت شائعات كثيرة خلال السنوات الماضية حول علاقة ارتباط بين الفنانة ليلى أحمد زاهر، والمنتج هشام جمال، ولكن قوبل بالإنكار من الطرفين، مؤكدين أن العلاقة بينهما مجرد "أصحاب"، وكل حين وآخر يضع رواد السوشيال ميديا الثنائي تحت الميكروسكوب للتأكد من علاقتهما، خاصة أنهما قدموا عمل درامي كوميدي رومانسي "في بيتنا روبوت".

السوشيال ميديا تنتصر..

انتصار السوشيال ميديا.. خرج الثنائي لتأكيد الشائعات التي تدور حولهما الفترة الماضية لـ يعلنوا عن قراءة الفاتحة وسط تجمع عائلي، وجاءت الاحتفالات بقراءة الفاتحة، مساء أمس، وبسرعة البرق انتشرت صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التهاني والتعليقات سواء من الوسط الفني أو رواد السوشيال ميديا.

ليلي أحمد زاهر

وعلقت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي قائلة: "الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا"، بينما علق المنتج والفنان هشام جمال، قائلًا:" الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير.

أحمد زاهر

وعلق الفنان أحمد زاهر،: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

وتستعرض "بوابة الوفد" 10 صور تكشف تطور العلاقة بين الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال: