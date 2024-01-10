أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء ولاسيما في ضوء الإضطرابات العالمية التي يشهدها الإقتصاد الدولي نتيجة الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.