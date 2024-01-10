الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء ولاسيما في ضوء الإضطرابات العالمية التي يشهدها الإقتصاد الدولي نتيجة الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

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آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي  نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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