هبوط أسعار البطاطس.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

واصلت البطاطس إنخقاض أسعارها داخل بعض أسواق الخضروات والفاكهة ،بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة،اليوم الأربعاء الموافق 10من شهر يناير2024 ، والتي تراوحت مابين 7 إلى 10جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل الأحمر مابين 24 إلى 26 جنيها جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 14 إلى 17 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الطماطم 7 إلى 10جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار القلقاس مابين 22 إلى 25جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلى 12 جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 18 إلى 22جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 32 إلى 34جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 8 إلى 10جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 32إلي 34جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 8 إلي 10 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي

12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعاراليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 50إلي 55جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 45جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفراولة مابين 15إلي 20جنيها للكيلو .