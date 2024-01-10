الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

هبوط أسعار البطاطس.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

واصلت البطاطس إنخقاض أسعارها داخل بعض أسواق الخضروات والفاكهة ،بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة،اليوم الأربعاء الموافق 10من شهر يناير2024 ، والتي تراوحت مابين 7 إلى 10جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل الأحمر مابين 24 إلى 26 جنيها جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 14 إلى 17 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الطماطم 7 إلى 10جنيهات للكيلو.

 تراوحت أسعار القلقاس مابين 22 إلى 25جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلى 12 جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 18 إلى 22جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 32 إلى 34جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الليمون مابين 8 إلى 10جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 32إلي 34جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 8 إلي 10 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي 

 12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعاراليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 50إلي 55جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 45جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفراولة مابين 15إلي 20جنيها للكيلو .

 

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