النيران الصديقة كابوس جديد يطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "النيران الصديقة كابوس جديد يطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال التقرير: "النيران الصديقة كابوس جديد يطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي ويضعه أمام مأزق جديد؛ يتمثل في مقتل أو إصابة كثير من جنوده في قطاع غزة بأيادي أصدقائهم".

قطاع غزة

وأضاف: "إسرائيل أقرت بالفعل أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة شهدت حوادث نيران صديقة عديدة، وأفادت بأن أكثر من 10% من قتلى جنودها جاء نتيجة لنيران صديقة. في هذا الصدد أوضح جيش الاحتلال أن الذين لقوا مصرعهم جراء النيران الصديقة كان نتيجة لانحراف التصويب أثناء إطلاق النار بينما قضى آخرون في حوادث تخللها استخدام أسلحة أو آلات أو دهس".

الجيش الإسرائيلي

وتابع: "الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية يلقى ما متوسطه جنديان إلى 6 جنود حتفهم نتيجة لمثل هذه الحوادث".