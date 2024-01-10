أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء ولاسيما في ضوء الإضطرابات العالمية التي يشهدها الإقتصاد الدولي نتيجة الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 33.68 جنيه للشراء و 33.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 39.18 جنيه للشراء و 39.36 جنيه للبيع.

وسجل سعرالريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي عند نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.