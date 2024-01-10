الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء ولاسيما في ضوء الإضطرابات العالمية التي يشهدها الإقتصاد الدولي نتيجة الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة.

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إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية بمطار القاهرة

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أسعار صرف العملات العربية في الأسواق اليوم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 33.68 جنيه للشراء و 33.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف  الجنيه الاسترليني نحو 39.18 جنيه للشراء و 39.36 جنيه للبيع.

وسجل سعرالريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي عند نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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