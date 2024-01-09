إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية" مخبأة داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل مثيرة في واقعة شقة المعصرة، حيث تبين من التحقيقات أن الفتاة كانت تقيم برفقة شقيقتها في المرج، وذلك خلال فترة الدراسة في كلية الزراعة، ثم اختفت بعد التخرج بعد التحاقها بالعمل كـ سكرتيرة في مكتب خبير زراعي كان يدربها خلال الدراسة.

وشرحت تحقيقات النيابة في قضية شقة المعصرة، أن الفتاة المجني عليها حضرت من محافظة الفيوم للدراسة في كلية الزراعة، ومكثت لدى شقيقتها المقيمة برفقة ابنائها الثلاثة في المرج، نظرا لسفر زوجها إلى الخارج، وكانت الفتاة وشقيقتها يترددان على الفيوم بين الحين والأخر، وبعد انتهاء الدراسة تلقت الفتاة التدريب على يد خبير زراعي - مالك شركة الاسمدة «المجني عليه الثاني».

وقالت تحقيقات النيابة العامة حول جريمة شقة المعصرة، أن الفتاة المجني عليها عرض عليها الخبير العمل معه في شركة اسمدة زراعية ووافقت على ذلك وكانت تخرج من منزل شقيقتها في الصباح للذهاب إلى عملها، وبعد فترة وجيزة اختفت الفتاة تماما، ولم تعرف لها شقيقتها أي طريق وأخبرت أشقائها في الفيوم بأن شقيقتهم اختفت في ظروف غامضة، وحضر الأشقاء وبدأو رحلة البحث عن شقيقتهم في القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة في جريمة شقة المعصرة، أن اشقاء المجني عليها حضروا إلى مركز البحوث حيث اخبرتهم شقيقتهم الأخرى أنها كانت تتلقى تدريبات على يد خبير زراعي، وحينما قاموا بالسؤال عليه علموا بأنه قام بافتتاح شركة في المعصرة، وذهب الأشقاء للبحث عن الشركة إلا أنهم لم يعثروا عليها، وبعد فترة تلقوا اتصالا هاتفيا من مالك الشركة طلب منهم الحصور واصطحاب شقيقتهم بعد محاولتها انهاء حياتها.

وأكدت التحقيقات في جريمة شقة المعصرة، أن الاشقاء الأثنين وشقيقتهم الثالثة وثلاثة من اصدقائهم توجهوا إلى الشقة محل الشركة في شارع العشرين في المعصرة، وكان حارس العقار على علم يقدومهم للعمل مع مالك الشركة، وصعدوا إلى الشقة وما أن شاهدوا شقيقتهم حتى نشبت مشادات كلامية ثم أخبرتهم بطلب خروج أصدقائهم من الشقة، وبعد ذلك اخبرتهم بأنها على علاقة غير شرعية بالمجني عليه الثاني.

حاول أشقاء فتاة المعصرة التستر على الفضيحة، وطلبوا من مالك الشركة الزواج منها إلا أنه رفض وقال لهم - انتوا نسب يعر - وقاموا بالاعتداء عليه وإنهاء حياته بعد وصلة من الضرب، ثم قام أحدهم بتقييد حركة شقيقته والأخر بنحرها من الرقبة وفروا هاربيين من العقار، ثم اكتشف حارس العقار الواقعة.