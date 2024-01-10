ريال مدريد يسعى لتخطى عقبة أتليتكو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني

يواجه فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد نظيره أتلتيكو، مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم بين الملكي و أتلتيكو، مع المتأهل من مواجهة أوساسونا مع برشلونة، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل.

تصريحات أنشيلوتي

وصرح أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد في تصريحاته قبل المواجهة المرتقبة أمام اتليتكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قائلًا: “إنها مباراة مهمة، سنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز”.

وأكمل تصريحاته: “يعد أتلتيكو مدريد فريقًا يقاتل ويملك الجودة، ستكون مباراة تنافسية، لا أحب مواجهتهم، إنهم فريق صعب”.

وتابع حديثه: “ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قويان، اللعب أمامنا أمر صعب أيضًا”.

وواصل: “الخسارة من الروخيبلانكوس في ديربي الدور الأول مؤلمة، يمكننا أن نكون أفضل عما كنا عليه بمواجهة الدوري”.