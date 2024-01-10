ضبط 55 مخالفة تموينية في حملة تفتيش بمطروح

شنت اليوم مديرية التموين بمطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح واللجنة المكونة من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية وإدارة تموين مطروح عدة حملات تموينية على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق والأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه أسفر عن الحملة ضبط عدد ٥٥ مخالفة تموينية مختلفة من ضمنها ضبط أحد المحلات يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن أجبان وبسكويت وعسل و حلاوة طحينية بعدد 970 قطعة مختلفة الحجم والشكل وكلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد محلات بيع الكشري قام باستغلال علامة تجارية مسجلة وضبط عدد 7 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 5 مخالفات بيع سجائر وسكر معبأ بأزيد عن السعر الرسمي، وعدد 6 مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مخابز بلدية)

وقامت بضبط عدد 4 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض المخابز وعدد 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدد 13 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدد 5 مخالفات عرض لحوم طازجة للبيع وغير مغطاة ،ومخالفة واحده عبارة عن إدارة منشأة دون ترخيص.

وأشارت مدير تموين مطروح، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتحرى محاضر بالمخالفات بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

جاء هذا بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة تكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مع التنبيه بالمرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين بمطروح.

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