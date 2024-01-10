استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار شرم الشيخ

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2، يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.

وتطرق وزير الطيران، إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع.

ولفت إلى أنه جارِ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.