انخفاض كبير في درجات الحرارة.. والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال هذه الفترة، موضحة أن هناك سقوطًا للأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر، وضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاطًا للرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاعًا لأمواج البحر يتجاوز 3 أمتار، ويُزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تستمر الأجواء الباردة حتى الأسبوع المقبل، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي.

الطقس السائد مائل للبرودة

وتابعت، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء حتى الأحد المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

بنها الصغرى 11 والعظمى 19

كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

المنصورة الصغرى 12 والعظمى 20

طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26

أسوان الصغرى 13 والعظمى 27

الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24