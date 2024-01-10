تاريخ مواجهات ليفربول وفولهام قبل صدام نصف نهائي كأس الرابطة اليوم

يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تاريخ مواجهات ليفربول وفولهام

وتقابل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول أمام نظيره فولهام فى 51 مباراة، حقق الفوز فى 28 لقاء، وتعرض للهزيمة فى 10 مواجهات، وحسم التعادل بين الفريقين فى 13 مباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام بنصف نهائي كأس رابطة الأندية

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وفولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتذاع مباراة ليفربول وفولهام فى العاشرة مساء اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت هي القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس الرابطة.