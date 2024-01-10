مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالأخشاب على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه وفاة قائد السيارة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي / دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة [ محملة بالأخشاب – خاصة ] قيادة "الدسوقي . ف . ع . ع" 40 سنة سائق ومقيم بمحافظة المنيا بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدى إلى إنحراف السيارة وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينه المركزي .





وبسؤال شقيق المتوفي "رفاعي . ف . ع . ع" 39 سنة مدرس ومقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق ونفي وجود شبهة جنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .