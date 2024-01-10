مدير مركز بحوث الأرز بالبرتغال يتفقد كلية الزراعة بالإسكندرية

زارت الدكتورة كارلا بربتز، مدير مركز بحوث الأرز ايناف (INIAV) بالبرتغال، المنسق العام لمشروع TRACE RICE، على رأس وفد أكاديمي، كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، بالشاطبى، ومحطة البحوث والتجارب الزراعية بمنطقة أبيس التابعة للكلية.

بدأ اللقاء بزيارة محطة البحوث والتجارب الزراعية ثم جولة تفقدية لمعمل تكنولوجيا محصول الأرز ومضرب الأرز، وتلقى الحضور شرحا مفصلا لأنشطة المعمل وعمليات تبييض الأرز التي تجرى في المضرب، من الدكتورة هبة سلامة، في وجود الدكتور عبدالوهاب شلبي، منسق المشروع والدكتور محمد الشيخ.

وشملت الجولة زيارة مقر الكلية بالشاطبى، وكان في استقبال الوفد البرتغالي، الدكتور محمد بهي الدين عميد الكلية.

وقال «بهى الدين» إن الوفد زار معامل قسم علوم المحاصيل وقسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، وتم عقد لقاء مع رؤساء القسمين والفريق البحثي للمشروع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.