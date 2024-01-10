جنون السيلفي.. شاب يفقد حياته بطريقة مأساوية في الإسكندرية

فارق شاب فى مقتبل العمر حياته غارقا بمياه البحر بمنطقة لوران بشرق الاسكندرية اثناء التقاطه صورة على الصخور، إلا أن الأمواج اصطدمت به وأسقطته فى البحر.،، ويكثف فريق الإنقاذ النهري المدعوم بغطاسين الخير، جهوده، لانتشاله.

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تلقى اشارة تشير إلى غرق شاب في منطقة لوران امام شارع شعراوي، وناشد الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، معربًا عن أمله في سرعة العثور عليه، موجهًا الدعوة لجميع غواصين الخير للتوجه إلى منطقة غرق الشاب والمساعدة في انتشاله.

ووجه «المالحي»، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، الدعوة إلى جميع غواصين الخير بالإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان سقوط الشاب المشار إليه بمنطقة لوران على طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية.

كشف " المالحى " أن موقع غرق الشاب يوسف كان بمنطقة لوران أمام شارع شعراوي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن عدد من غواصي الخير فى الإسكندرية توجهوا إلى موقع البلاغ لبدء رحلة البحث، مشيرًا إلى أنه سيتوجه أيضا رفقة زملائه للبحث عن الجثمان.