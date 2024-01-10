تعليق هشام جمال على حماه أحمد زاهر بعد خطوبته على ابنته ليلى (صور)

هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. ثنائي خطف الأنظار منذ ظهوره على الشاشة، ليفاجئ الجميع اليوم بإعلان ارتباطهما رسميًا، و"قراءة الفاتحة" على أن تكون الخطوبة قريبًا، ليتصدروا بعدها ترندات محركات البحث والسوشيال ميديا.

خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال

ونشر المنتج والفنان هشام جمال عدد من صور حفل "قراية الفاتحة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها:"الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

هشام جمال يرد على تهنئة حماه بعد ارتباطه رسمي بابنته ليلى أحمد زاهر

وبكلمات أبوية مبهجة، شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصور من الحفل وكتب عليها: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال.. كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى.. ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ليرد عليه هشام جمال: "أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، وعرف يربي بناته زيك أنت وهدى يا حبيبي".

ملك أحمد زاهر تهنئ هشام جمال على ارتباطه رسمي بشقيقتها ليلى

فيما نشرت ملك أحمد زاهر شقيقة العروس صور مختلفة من الحفل وعلقت عليها قائلة: "قراية فاتحة لولي.. والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده مش مصدقة إن أختي وبنتي حبيبتي اللي معنديش أغلى منها فالدنيا بقت أحلى عروسة فالعالم كله.. فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلي وألذ عريس فالدنيا.. ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين، ويخليكم لبعض العمر كله واشوفكم دايما مع بعض ومبسوطين".

الجمهور بعد ارتباط هشام جمال وليلى زاهر: كنا متوقعين

وانهالت تعليقات الجمهور على صور هشام جمال وليلى أحمد زاهر، وأكد الكثيرون أنهم لم يتفاجئوا بخبر ارتباط هشام جمال وليلى احمد زاهر، بل كانوا ينتظرون ارتباطهم، حيث كان الثنائي بينهم كيميا مميزة في أول ظهور لهما سويًا في مسلسل في بيتنا روبوت، ثم بدأت بينهم صداقة كبيرة ظهرت على السوشيال ميديا وكانا يتبادلان الرسائل المدعمة لبعضهما باستمرار، بجانب مشاركته معها في أول تجاربها الغنائية، ويشاركون الجمهور بصورهما على حساباتهم الرسمية.

صور حفل قراية فاتحة هشام جمال وليلى أحمد زاهر