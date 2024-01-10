شاهيناز توجه رسالة صادمة إلى حلمي بكر: مسامحاه على أي إساءة (فيديو)

وجهت المطربة شاهيناز رسالة للموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقالت شاهيناز خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج «قعدة ستات» المذاع عبر قناة ألفا: «لم أفكر في الاتصال به أثناء مرضه، لكن ربنا يعلم إني مسامحاه على أي إساءة أساءها لي في يوم من الأيام، وهو موسيقار محترم وله مشوار طويل».

وأضافت: «بالرغم من هجومه غير المبرر أحيانا، أتمى له الشفاء وإنه يفضل وسط أهله وأحبائه، ومسمحاه وبتمنى ربنا يشفيه ويعافيه».

وتابعت: «أنا وإنت يا أستاذ حلمي عارفين إني مطربة كويسة وعندي شغل كثير، مش صاحبة الأغنية الواحدة زي ما قلت سابقا وده مش حقيقي، وأتمنى لك كل الخير وطول العمر».