محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جامعة الملك سلمان الدولية
استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والوفد المرافق له.
وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.
وتم خلال اللقاء مناقشة دراسة المنحة المقدمة من إحدى المنظمات الدولية لمكافحة التأثير المناخي بغرض التقديم الأولي للمشروع وتحديد الاختصاصات.
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