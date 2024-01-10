قررت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بسرقة هاتف محمول من بائع كرها تحت تهديد السلاح في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين.

حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من بائع تحت تهديد السلاح في مدينة نصر

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين "م.ع و" ع.ا" و"ا.ع" 3 عاطلين وتبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول"- يقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قاموا بسرقة هاتف محمول من (بائع "يحمل ذات الجنسية"- مقيم بذات الدائرة) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الهاتف المستولى عليه- 2 سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس عصابة سرقة المساكن ولص التكاتك في الفيوم والمنيا

كما أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى المنيا ولص إطارات التكاتك فى الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية"لإثنين منهم معلومات جنائية "- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما ضبطت مديرية أمن الفيوم عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى لقيامه بالشروع فى سرقة إطارات مركبة "توك توك " خاصة بأحد الأشخاص أثناء توقفها أمام مسكنه بدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.