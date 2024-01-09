وسام أبو علي يصل القاهرة لإتمام إنضمامه لـ الأهلي (شاهد)

وصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى القاهرة تمهيداً لإتمام التعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي ليصبح أول صفقات الميركاتو الشتوي بالقلعة الحمراء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للحظة وصول وسام أبو علي إلى مطار القاهرة الدولي بصحبة أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي.

وسام أبو علي

وكان الاهلي قد أعلن أمس الإثنين على لسان أمير توفيق إنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع أبو علي مع ناديه سيريس السويدي.

ووقع أبو علي عقود إنتقاله للاهلي قبل أن يقوم بإستخراج جواز سفر فلسطيني والحضور للقاهرة لإجراء الكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.