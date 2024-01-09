ننشر الترتيب العام للسيارات الأكثر مبيعاً في مصر

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية والذي يشمل "ملاكي ونقل وفان"، وجاء في مقدمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً "شيفروليه" بعدد سيارات مرخصة بلغ 1207 مركبة.

وفي المركز الثانى جاءت علامة مرسيدس بنحو965 سيارة، وتلتها فى المركز الثالث كيا بنحو 906سيارة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات جاءت في المركز الرابع من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً سيارات هيونداى بعدد سيارات مرخصة بلغ 831 سيارة.

أما فى المركز الخامس من قائمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصًا جاءت علامة إم جى بعدد834 سيارة.

وفى المركز السادس جاءت علامة شيرى بعدد 828 سيارة، وتلتها في المركز السابع تويوتا بـ 689 مركبة.

واقتنصت المركز الثامن علامة نيسان بنحو 647 سيارة، بينما جاءت في المركز التاسع علامة سوزوكى بـ 631 سيارة.

وتذيلت القائمة علامة سكودا حيث حلت في المركز العاشر بعدد 568 مركبة.

تقرير ديسمبر

كانت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أظهرت أن عدد المركبات "الزيرو" التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 34947 مركبة، بزيادة 2051 مركبة عن شهر نوفمبرالماضي.

وأكد تقرير "ديسمبر"، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 بلغ 2716 مركبة، و4692مركبة موديل 2021و8404 مركبة موديل2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبه موديل 2024.

الملاكي

وأضاف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فإن عدد السيارات الملاكي الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال ديسمبر بلغ 10701سيارة ملاكي، من بينها 321 سيارة موديل 2020 و228 سيارة موديل 2021 و672 سيارة موديل 2022 و2688سيارة موديل 2023 و6792موديل 2024.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبحسب تقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بلغ إجمالي عدد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 21434من بينها 2291موديل 2020 و4290موديل 2021و7102دراجة موديل 2022 و 5547 دراجة نارية موديل 2023، و2204 دراجة نارية موديل 2024.

نقل

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فإن عدد السيارات النقل التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر 2023 بلغ 1683سيارة من بينها 55 سيارة نقل موديل 2020 و90سيارة نقل موديل 2021 و400 موديل 2022 و 308 سيارة نقل موديل 2023 و830 سيارة موديل 2024.