محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من الصحفيين والإعلاميين

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء وفد الصحفيين والإعلاميين بالمحافظه وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء ، حيث قام الوفد بتقديم التهنئه لسيادته بمناسبه حصولة على درجه الدكتوراه في التنميه في مواجهه الارهاب.

قام نبيل صديق شيخ الصحفيين والاعلاميين بجنوب سيناء نائبا عن الوفد بتقديم درع الصحفيين والإعلاميين بجنوب سيناء للمحافظ بجانب تمثال لفرس والذي يمثل رمز سلاح الفرسان الذى تحول فيما بعد الى سلاح المدرعات والذى كان اللواء خالد فودة احد قادته وقد عبر الصحفيين والإعلاميين.

وذلك عن تقديرهم لجهود المحافظ وتمنياتهم له بالنجاح في مسيره التنميه على ارض المحافظه في ظل زعامه الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



من جانبه، قدم اللواء الدكتور خالد فودة، الشكر للوفد الإعلامي على هذه اللفته الجميلة، مشيدًا بدور الإعلام لإبراز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها كافة ربوع المحافظة.