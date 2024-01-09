600 ألف جنيه.. غادة والي تكشف حجم تربحها من تصميمات محطات المترو | تحقيقات

يستكمل "الوفد" نشر نص التحقيقات مع المصممة غادة والي، فيما نسب إليها من التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع غادة والي فيما نسب إليها من سرقة أعمال فنان روسي وبمواجهتها بما أسفرت التحريات وتقرير الخبراء الذي أقر نسخها وتقليدها لأعمال جورجي كوراسوف.

المصممة غادة والي والمتهمة بسرقة أفكار فنان روسي

نص التحقيقات مع غادة وغالي

ما هي قيمة التعاقد المذكور في العقد المؤرخ 26 أبريل 2021 والموقع بين شركة غادة والي وبين شركة واليز استديو؟

ج – قيمة العقد كانت 878 ألف و 281 جنيه، وحصلت منهم على 684 ألف و 133 جنيه.

س - وما هي تحديدا الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات بموجب هذا العقد؟

نصميمات غادة والي

ج – 7 تصميمات والمشكلة اللي حصلت كانت خاصة بتصميمين فقط من السبعة، يعني التصميم الواحد بـ 12 ألف و500 جنيه، يعني التصاميم اللي حصل فيها مشكلة مع تحفظي وتحفظي وتمشكي بدفاعي بشأن ما حدث بحوالي 25 ألف جنيه.

وتابعت أن التعاقد ينص على عمل 3 تصميمات في تلك المحطة وأنا عملت 7 بدون زيادة المقابل المادي.

المصممة غادة والي والمتهمة بسرقة أفكار فنان روسي

حملة تشويه

وأضافت المتهمة بسرقت أعمال للفنان الروسي، أنه لم يت تنفيذ، الأعمال في المحطة الخامسة وهي الألف مسكن، بسبب إنهاء الشركة الفرنسية العقد بتاريخ 22 مارس 2022، وفوجئت في شهر يونيو لذات السنة، بحملة تشويه في الاعلام والتواصل الاجتماعي والصحافة بسبب الأعمال التي تمت في كلية البنات.

الموضوع أثر نفسيتي

وأشارت المصمة غادة والي، إلى حملة التشويه كله كذب والفتراء بالسلب على نفسيتي وعلى الأعمال الخاصة بمكتب واليز استديو.

محاكمة غادة والي

وحجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الاثنين ، جلسة محاكمة الفنانة التشكيلية غادة والي، في اتهامها بسرقة رسومات خاصة بفنان روسي واستخدامها في إحدى محطات المترو، لـ 30 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة لـ "والي"، تهمة التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها لنفسها.