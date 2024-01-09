أستاذ أمراض دواجن: هذا الفيروس يؤدي إلى موت الطيور بنسبة 100%

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن هناك 3 أنواع لإنفلونزا الطيور، وأخطر هذه الأنواع هو h5 التي تنقل للإنسان بشراسة، وهناك h7 المنتشر في السعودية وإسرائيل، وغير متواجدة في مصر بفضل الله عز وجل، وهناك h9 تتواجد في مصر أيضا.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن فيروس h5 شرس جدًا وتصل نسبة نفوق الطيور حال الإصابة لـ 100%، وكانت تسمى في مصر في الماضي بمرض طاعون الطيور، ومن ثم أطلق عليه إنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإنفلونزا دخل مصر في 2007، وقد يؤدي إلى وفاة الإنسان حال الإصابة.

وأضاف أستاذ أمراض الدواجن، أن فيروس h9 دخل مصر في 2010 وينتقل للإنسان، ولكنه لا يؤدي إلى الوفاة، وأعراض الإصابة به مماثلة لأي دور إنفلونزا عادية.