هل خطفت شيرين عبد الوهاب خطيب ميرهان حسين؟.. حكاية علاقة غير مشروعة بطلها تامر سليم (تفاصيل)

لازالت تتصدر أنباء ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير، مختلف تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، خاصًة وأنها لم تُكذب الخبر نهائيًا ولكنها أشارت إلى أنها فقط لازالت في شهور العدة ولا يمكنها الإرتباط رسميًا في الوقت الحالي.

أنباء عن ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين السابق

في الوقت نفسه، ظهرت مفاجأة غير متوقعة تتعلق بهوية الطبيب الذي يزعم البعض أن هناك علاقة عاطفية تربطه شيرين، حيث صرحت مصادر عدة بأنه د. تامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير، الخطيب السابق للفنانة ميرهان حسين، حيث استمرت خطبتهما لما يقرب من 8 أشهر وكانا يستعدان للزواج.

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

كواليس خطوبة ميرهان حسين من الطبيب تامر سليم وفسخها سرًا

كما أكد البعض أن ميرهان حسين وتامر سليم قررا فسخ الخطوبة قبل موعد الزفاف بأٍسابيع قليلة، الأمر الذى دفعها في هذه الفترة لإعلان اعتزالها التمثيل والفن والسوشيال ميديا نهائيًا، بسبب سوء حالتها النفسية.

لم تفصح ميرهان حتى الآن عن أسباب انفصالها عن الطبيب تامر سليم أو عن خطبتهما من الأساس، ما جعل البعض يزعم بأن شيرين عبدالوهاب كانت وراء وقوع الإنفصال بينهما.

ميرهان حسين

قصة حب بين شيرين عبد الوهاب وتامر سليم بعد أيام من طلاقها تضعها في ورطة

ومن ناحية أخرى، أكدت عدة مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعرفت على طبيب أمراض النساء قبل طلاقها من حسام حبيب بعدة أٍسابيع، وهو نفس الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، حيث كان هو الآخر سببًا رئيسيًا في طلاقها وإنهاء علاقتها بحسام.

وقد أفاد البعض بأن هناك قصة حب نشأت بين شيرين عبد الوهاب والطبيب الشهير، بعد طلاقها من حسام حبيب، كما اتفقا على الزواج قريبًا وإعلان الخبر في الوقت المناسب.

شيرين عبد الوهاب

سر شائعة ارتباط شيرين عبد الوهاب وتامر سليم طبيب أمراض النساء الشهير

جاءت شائعة ارتباط شيرين والطبيب تامر سليم بعد ظهوره معها في جميع حفلاتها الغنائية والمناسبات العامة والخاصة مؤخرًا، وكان أول ظهور رسمي يجمعهما خلال حفلها الأخير الذي أحيته في كوكاكولا أرينا دبي احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2024، رفقة الفنانة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف.

كما زعم البعض أنها حرصت على تعريفه وسط أصدقائها المطربين على أنه خطيبها، الأمر الذي هنأتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم عندما قابلتها في كواليس الحفل حسبما ظهر في الفيديو المتداول للثنائي.

شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم

هل قصدت نجوى كرم تهنئة شيرين عبد الوهاب على ارتباطها عاطفيًا بعد الطلاق؟

وقالت نجوى لشيرين: "بتجنني.. يعطيكي ألف عافية، ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شئ"، لترد عليها الأخيرة: "يعطيكي ألف عافية.. الناس مستنياها، وكلنا مستنيين سلطان الطرب جورج وسوف".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين حرصت على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب، ومساندتها في وقت سابق في أزمتها مع حسام حبيب وشقيقها حينما تم احتجازها في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان.

ميرهان حسين

حذف ميرهان حسين منشور دعمها لشيرين عبد الوهاب يؤكد علاقة الأخيرة بخطيبها

ووجهت ميرهان رسالة خاصة لشيرين خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث قالت: "بنحبك بنعشقك وهنفضل نحبك ياللي مفيش زيك، وزي ماقولتي في المسرح أنا شيرين، إنتي شيرين حبيبة الكل".

وأضافت: "ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيأذيكي ربنا يحميكي، ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل"، ولكن من الواضح أنها قامت بحذف المنشور بعد ما حدث مؤخرًا، وهو أكبر دليل على صحة الأقاويل المتداولة حول علاقة شيرين بخطيب ميرهان السابق الطبيب تامر سليم.

شيرين عبد الوهاب وميرهان حسين

ارتباط شيرين عبد الوهاب عاطفيًا من طبيب شهير في شهور العدة يثير الجدل

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عدة تفيد ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب، عاطفيًا للمرة الثانية من طبيب شهير، بعد مرور أيام قليلة على طلاقها من الفنان حسام حبيب، ما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل ارتباطها بعد الطلاق

خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها، نافية ما تردد على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، حيث إنها ما زالت خلال فترة شهور العدة، ولا يجوزأن تتزوج نهائيًا إلا بعد انتهائها.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تخسر وزنها بعد الطلاق وتخطف الأنظار بجمالها

في الوقت نفسه، خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار في أول ظهور لها بعد الطلاق، وذلك أثناء تحضيراتها لـ حفل رأس السنة، الذي من المقرر إحياؤه في دبي، حيث بدت بقوام ممشوق بعد فقدانها للوزن، كما ظهرت بشعر أطول مما اعتاد الجمهور على رؤيتها به مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لشيرين عبد الوهاب وهي وهي تقف بجوار مصممة الأزياء زينة زكي، وتستعد للحفل، بينما كانت الأولى تتغزل فيها.

شيرين عبد الوهاب

وأشاد الجمهور بالحالة النفسية التي بدت عليها شيرين في أول ظهور لها بعد الطلاق، لافتين أنها بدأت تركز في حياتها الفنية من جديد وينتظرون منها عودة قوية كما اعتادوا عليها.

خبيرة تاروت تكشف مفاجأة عن مصير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2024

على صعيد آخر، صرحت خبيرة التاروت بسنت يوسف بأن هناك احتمالاً قوياً لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ولكن سرًا، حيث قالت: "احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان"، مضيفة: "وإذا لم يحدث رجوع، ستحدث محاولات من أحد الأطراف للرجوع".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ولعلنا نتذكر توقعات الخبيرة بسنت يوسف للثنائي شيرين وحسام بنهاية العام الماضي 2022، بينما أشارت إلى تعرضهما لأزمات عدة ستؤثر سلبيًا على علاقتهما العاطفية، حيث قالت: "وضع علاقة شيرين وحسام خلال العام الجديد سيكون مستقرًا على ما هو عليه".

وأضافت خبيرة التاروت: "حتى إذا حدث شيء فلن يتم الحديث أو الإعلان عنه، وسيبقى الوضع مستقرا في صمت"، فيما حذرت بعد كشف المزيد من أوراق التاروت من وجود جرح ينتظرهما حيث قالت: "مش المفروض أقول الكلام ده، لكن في حالة من الصمت هتحصل وجرح".

شيرين عبد الوهاب

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

وخرجت شيرين عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".