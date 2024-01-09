Oppenheimer يتصدر جوجل بعد حصوله على 5 جوائز

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن فيلم “Oppenheimer” بعد حصوله على 5 جوائز في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الذي أقيم الأحد الماضي.

وعرض فيلم Oppenheimer في السينمات العالمية يوم 21 يوليو من عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، ومع مطلع عام 2024، بلغت إيرادات Oppenheimer 952 مليون وألف دولار على المستوى العالمي، ووصلت مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو من إنتاج شركة Universal Pictures.

ومع منع عرض فيلم Oppenheimer في عدد من الدول بسبب قصته التي "تمس" بشكل واضح دولة اليابان التي وافقت في النهاية على عرضه في خلال الفترة المقبلة، تمكن فيلم Barbie من الفوز في سباق شباك التذاكر، حيث حقق مليارا و441 مليون دولار عالميا، أمام 952 مليون دولار لـ Oppenheimer.

وانقسمت إيرادات فيلم Oppenheimer بين 326 مليون و67 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و625 مليون و934 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

جوائز Oppenheimer في حفل جولدن جلوب

وفي حفل جولدن جلوب حصل Oppenheimer على جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج لكريستوفر نولان وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور، وفاز بخمس من جوائز جولدن جلوب، بين 8 ترشيحات رشح لها.

وتدور أحداث فيلم Oppenheimer حول السيرة الذاتية لـ روبرت أو بنهايمر، عالم الفيزياء النظرية، والذي كان دوره محوريًا في تطوير أول أسلحة نووية كجزء من مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، وأطلق عليه لقب والد القنبلة النووية، الذي جسد دوره النجم كيليان ميرفي، بجانب عدد من أبرز نجوم هوليوود روبرت داوني جونيور، ومات ديمون، وإيميلي بلانت، ورامي مالك.

أبطال فيلم Oppenheimer

وشارك في بطولة فيلم Oppenheimer النجم الإيرلندي كيليان مورفى، والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامي مالك، والممثل روبرت داوني جونيور، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم، وفلورانس بيو، وهو من إخراج كريستوفر نولان، واقترب من تحقيق مليار دولار عالميا في إيراداته.