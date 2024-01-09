مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة بعنوان “الخدمات الصحية ومردودها على صحة الأسرة”

نظم مركز إعلام الخارجة ندوة إعلامية بعنوان “الخدمات الصحية ومردودها على صحة الأسرة” بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة فى إطار الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار “أسرتك ثروتك” بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى ورعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبحضور الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية

دور قطاع الإعلام الداخلي في نشر الثقافة

أكدت غادة بصيط مسئول الإعلام السكانى بالمركز مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلى له دور هام فى نشر الثقافة ورفع الوعى لدى المواطن بكافة القضايا كما له دور بارز فى توضيح جهود الدولة لبناء الإنسان من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية

مبادرة فحص المقبلين علي الزواج

وأشار الدكتور إبراهيم محمد إلي الخدمات الصحية للمواطن والتي تشمل كافة أفراد الأسرة مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية

مبادرة صحة الأم والجنين وصحة حديثى الولادة

وأكد الدكتور إبراهيم على أن هذه الفحوصات تتم فى سرية تامة كما شرح مبادرة صحة الأم والجنين وصحة حديثى الولادة التى تهتم باكتشاف الأمراض المتعلقة بالسمع حيث يتم عمل مقياس للسمع خلال الأسبوع الأول من الولادة وكذلك مبادرة صحة المرأة والتى من خلالها يتم اكتشاف سرطان الثدى هذا بالإضافة لمبادرة كبار السن والمراهقين ومبادرة اكتشاف الأمراض المزمنة

تحسين جودة الخدمة الصحية بالوادي الجديد

وأضاف الدكتور إبراهيم قائلا ولتحسين جودة الخدمة الصحية بالمحافظة تم إنشاء مراكز العلاج عن بعد والتى تصل ل ١١ مركز وتتصل هذه المراكز بالمستشفيات الجامعية والمعاهد المتخصصة وذلك لتخفيف معاناة المواطن من تكاليف الانتقال إلى المحافظات الأخرى ونوه إلى أن هذا العام سيتم زيادة هذه المراكز

كما شرح الدكتور إبراهيم الإجراءات التى تتم للحصول على العلاج على نفقة الدولة وذلك للمواطنين خارج مظلة التأمين الصحى

أهمية إدارة الخلافات الأسرية

وفى سياق المتصل تحدث الدكتور عمر عبدالكريم مدير منطقة الوعظ بالوادي الجديد عن أن الإسلام اهتم بالأسرة وحدد لها قواعد ثابتة لبنائها و المعايير التى من خلالها يتم اختيار الزوج والزوجة

وأكد الدكتور عمر على أهمية إدارة الخلافات الأسرية والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال إظهار المودة والرحمة لزوجاته كما أوضح حقوق كلا من الزوج والزوجة والأبناء واختتم حديثه بضرورة تحمل الزوجين لمسئولياتهم وتنشئة أبنائهم تنشئة دينية صالحة