منها السبانخ والموز.. أطعمة تحميك من ارتفاع ضغط الدم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يراقبوا بعناية كيفية تطور نظامهم الغذائي على مدار اليوم فنظامهم الغذائي المعتاد يؤثر على التغيرات في ضغط الدم.

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتأكيد تناول السبانخ والموز والحبوب الطازجة، تحتوي السبانخ على حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي لها معًا تأثير مفيد واضح على حالة الأوعية الدموية والقلب، وعلى وجه الخصوص، تعمل السبانخ على تقوية جدران الأوعية الدموية، وتحسين تكوين الدم، وتخفيف التورم، وجميع الخضار الورقية الخضراء وحتى الحليب الطازج لها تأثير موسع للأوعية الدموية.

يحتوي الموز أيضًا على كمية كبيرة من البوتاسيوم، ويساعد استهلاكه على تنشيط عمليات التمثيل الغذائي وتطهير الأوعية الدموية والشرايين من رواسب الكوليسترول.

أما منتجات الحبوب الكاملة فهي غنية بالعناصر الغذائية القيمة، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، ويصفها الأطباء بأنها ضرورية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وتعمل هذه المنتجات على تحسين صحة الشرايين وتقليل خطر تلف الأوعية الدموية.

ووفقاً للخبراء، فإن الفول والبقوليات - البازلاء والفول والعدس والحمص - فعالة في خفض ضغط الدم المرتفع، فهي مصدر ممتاز لفيتامينات ب وفيتامينات أ ود، التي تعمل على تحسين حالة أنسجة الأوعية الدموية والشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون البطاطس ذات فائدة كبيرة لارتفاع ضغط الدم، خاصة الطازجة منها وغير المقلية، ويحتوي هذا المنتج على الكثير من الفيتامينات وخاصة معدن البوتاسيوم الضروري للقلب والأوعية الدموية، والبطاطس في النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم لها تأثير إيجابي على مرونة الدورة الدموية وتساعد الأوعية الدموية على تنظيف نفسها، وبالتالي تمنع ظاهرة جلطات الدم القاتلة.