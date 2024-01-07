من سم الثعبان.. دواء جديد يعالج ضغط الدم المرتفع من دون آثار جانبية

اكتشف باحثون برازيليون نوعاً من سم الثعابين فى أمريكا الجنوبية يسمى أفعى رأس الحربة، والذي يحتوى على مواد كيميائية قد تساعد فى خفض ضغط الدم.

علاج من سم الأفعى يخفض ضغط الدم المرتفع

ووفقًا لما ذكره موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، يمكن استخدام هذا البروتين السمي يومًا ما كعلاج طبي لارتفاع ضغط الدم، بشرط استخدام الجرعات المناسبة.

علاج من سم الأفعى يخفض ضغط الدم المرتفع

وجد الباحثون أن جزءًا من البروتين فى سم الثعبان يسمى Bc-7a قد يخفض ضغط الدم، كونه يؤثر على نشاط إنزيم يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وهو مهم فى السيطرة على ضغط الدم في الجسم.

وحسبما أفاد الباحثون، قد يمهد هذا الاكتشاف الطريق لأشكال جديدة من أدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين التي تخفض ضغط الدم، حيث أن العديد من الأدوية المتوفرة حاليًا تسبب آثارًا جانبية خطيرة تشمل الدوخة والسعال وارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم.

في الوقت نفسه، تم التعرف على 197 بروتينًا في سم الثعبان، تم اكتشاف 189 منها في السم لأول مرة، واعتبارًا من عام 2012، تم التعرف على 73 بروتينًا أخرى، حيث يرجع هذا الارتفاع الكبير في تحديد البروتينات الموجودة في سم الأفاعى، إلى التقدم في المعدات الأسرع والأكثر حساسية.

جدير بالذكر أنهم عثروا على بروتين أخرى يسمى Lm-10a هو أيضًا مثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وبالتالي قد يكون مفيدًا أيضًا في تطوير أدوية ضغط الدم.