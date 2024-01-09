الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ اليوم.. عبدالسند يمامة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد

ـ مصر: الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري.. والمجتمع الدولي عاجز

ـ ألمانيا: غزة والضفة الغربية للفلسطينيين ولا يصح طردهم من وطنهم 

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الخطر قائم ومصر تواجه

ـ “الشيوخ” يوافق على قبول استقالة سامح عاشور 

ـ استيراد عجول لتلبية احتياجات رمضان

ـ مئات الشهداء والمصابين في سلسة مجازر وحشية على مستشفى شهداء الأقصى

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الجريدة الورقية