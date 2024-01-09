اقرأ غدًا بالوفد.. استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة
تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ اليوم.. عبدالسند يمامة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد
ـ مصر: الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري.. والمجتمع الدولي عاجز
ـ ألمانيا: غزة والضفة الغربية للفلسطينيين ولا يصح طردهم من وطنهم
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الخطر قائم ومصر تواجه
ـ “الشيوخ” يوافق على قبول استقالة سامح عاشور
ـ استيراد عجول لتلبية احتياجات رمضان
ـ مئات الشهداء والمصابين في سلسة مجازر وحشية على مستشفى شهداء الأقصى