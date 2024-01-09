اقرأ غدًا بالوفد.. استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “استراتيجية جديدة للقضاء على ”بعبع" الثانوية العامة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ اليوم.. عبدالسند يمامة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد

ـ مصر: الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير القسري.. والمجتمع الدولي عاجز

ـ ألمانيا: غزة والضفة الغربية للفلسطينيين ولا يصح طردهم من وطنهم

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الخطر قائم ومصر تواجه

ـ “الشيوخ” يوافق على قبول استقالة سامح عاشور

ـ استيراد عجول لتلبية احتياجات رمضان

ـ مئات الشهداء والمصابين في سلسة مجازر وحشية على مستشفى شهداء الأقصى