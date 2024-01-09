تناول الملفوف يحمي الجسم من السرطان.. دراسة توضح التفاصيل

أثبت باحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن (المملكة المتحدة) مرة أخرى أن تطور السرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغذية وفي رأيهم، يمكن للأشخاص الذين يحتوي نظامهم الغذائي على العديد من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، الاعتماد على أقوى حماية ضد تطور السرطان.

اكتشفت الأبحاث في السنوات الأخيرة عدة أنواع من الميكروبات المرتبطة بتطور السرطان لدى البشر أو الحيوانات الأخرى أو الأنسجة النباتية وتساءل الخبراء البريطانيون عن كيفية حماية الأمعاء من تطور هذه الأنواع من الميكروبات، ولقد بحثوا عن المواد الموجودة في الأطعمة التي تؤثر على عمل خلايا الجهاز الهضمي وتكوين البكتيريا.

من خلال التجارب على الفئران، اكتشف علماء الأحياء أن حالة الكائنات الحية الدقيقة المعوية تأثرت بشكل مفيد بالمادة I3C الغنية بمجموعة متنوعة من الملفوف، الملفوف العادي والقرنبيط والكرنب.

ووجدوا أنه تحت تأثير I3C في أمعاء الحيوانات المريضة، تباطأ تطور الأورام الموجودة وفي الحيوانات السليمة، تعمل هذه المادة على تحسين التوازن البكتيري في البكتيريا المعوية وتقليل مستوى الالتهاب.

وفي تلخيص نتائج تجربتهم، قال الباحثون إنه على الرغم من أن العوامل الوراثية التي تساهم في تطور السرطان يكاد يكون من المستحيل تغييرها، إلا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضار "الصحيحة" يمكن أن يقلل من تأثيرها ينصحونك بالتأكيد بتناول الملفوف.

ذكر مؤلفو المشروع أن الملفوف والكرنب والقرنبيط يحتوي على مواد تعمل على تطبيع البكتيريا المعوية وتحمي من ظهور الميكروبات التي تساهم في تطور سرطان المستقيم أو القولون.