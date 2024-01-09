وزيرة الخارجية الألمانية تزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.. صور

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفي العريش العام، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور احمد منصور، مدير عام المستشفى.

وقام المحافظ وبرفقته مندوب وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير عام المستشفي باستعراض الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية ،والتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية،فضلا عن الخدمات المقدمة للجرحى والمرافقين الفلسطينيين من قبل الجهات المصرية وتقديم الدعم النفسي لهم، مؤكدين علي استقبال أكثر من 1500 جريح ومصاب فلسطيني منذ بداية الأحداث في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت وزيرة الخارجية الألمانية الشكر إلي وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريين علي استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين في مختلف المحافظات المصرية، مؤكدة علي أن السفارة الألمانية ستكون علي تواصل معكم لتقديم الدعم الذي تحتاجونه.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة على قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، على متن طائره قادمة من القاهرة.