مقتل 8 جنود ومدني وإصابة 13 آخرين جراء اعتداء إرهابي بجنوب تدمر

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عسكريين ومدني وإصابة 13 آخرين، جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري جنوب تدمر.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن 8 عسكريين ومدني قتلوا وأصيب 13 آخرون بينهم مدنيان جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري في البادية السورية جنوب تدمر ظهر اليوم.

ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 200 شخص و100 في عداد المفقودين

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة إلى 200 شخص، فيما لا يزال 100 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم /الثلاثاء/.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشرطة المحلية بدأت عملية بحث واسعة النطاق لعدة أيام في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء في محافظة إيشيكاوا، مع الإبلاغ عن إصابة حوالي عشرة أشخاص بفيروس "كورونا" في ثلاثة مواقع في إحدى البلدات، في حين لا يزال 3300 شخص تقريبا، معظمهم في واجيما ومدينة سوزو المجاورة، معزولين بسبب الطرق المقطوعة.