وزارة الدفاع السورية تصدر بيانًا بشأن انفجارات حلب

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن إسرائيل استهدفت، اليوم السبت، مدينة حلب السورية بضربة جوية تسببت في وقوع بعض الخسائر المادية هناك.

وحسب البيان بسماع أصوات انفجارات في أرجاء مدينة حلب السورية، اليوم السبت، وسط أنباء عن استهداف مطار النيرب العسكري بصواريخ بعيدة المدى.

وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا من اتجاه البحر لمتوسط ​​غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب السورية.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن اليوم السبت، مقتل 19 مقاتلاً موالياً لإيران، اليوم السبت، وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون طائرات إسرائيلية نفذتها في شرق سوريا.

وأفاد المرصد بأن من بين القتلى 4 مقاتلين من الجنسية السورية، إضافة إلى 6 آخرين يحملون الجنسية العراقية قتلوا في تسع غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها إسرائيلية، فجر السبت، بالقرب من الحدود العراقية.