مفيد للحوامل ويقي من حصى الكلى.. طريقة عمل صوص الريحان بالجبن

الريحان من الأعشاب التي تتميز برائحتها النفاذة والتي لا تقاوم، فتعطي رائحة طيبة للمكان وتمده بالطاقة الإيجابيه وتساعد على الاسترخاء، وبالإضافة لذلك، يستخدمه الكثير في وصفات الطعام؛ للإستمتاع بمذاقه وفوائده المذهلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل صوص الريحان.

صوص الريحان

طريقة عمل صوص الريحان

المقادير

- ريحان : 3 اكواب (طازج)

- الثوم : 4 فصوص

- زيت الزيتون : نصف كوب

- صنوبر : ربع كوب

- بقدونس : نصف كوب (طازج ومفروم)

- جبن البارميزان : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

طريقة التحضير

امزجي الريحان مع الثوم، وزيت الزيتون، وجبن البارميزان، والصنوبر، ثم اطحني المكونات في محضرة الطعام حتى تتجانس المكونات.

ضعي المزيج في طبق، وأضيفي البقدونس، وقدمي الصوص مع الباستا والمعجنات.

فوائد الريحان

الريحان لمرض السكرى

الريحان ملىء بالعديد من الخصائص المضادة للالتهابات التى تجعله مفيدًا للغاية عندما يحاول المرء إدارة الظروف الصحية مثل الأمراض المرتبطة بمرض السكرى مثل السمنة، وفقًا للدراسات فإن تناوله قد يساعد فى تحسين وظيفة خلايا بيتا فى البنكرياس وإفراز الأنسولين.

الريحان لنزلات البرد والسعال

تعانى من البرد والسعال؟ ارتشف كوبًا من الريحان الدافئ، حيث تساعد أوراقه فى زيادة إنتاج الأجسام المضادة وبالتالى منع ظهور أى عدوى، كما تساعد فى تهدئة مجرى الهواء من خلال مساعدتك على إخراج المخاط.

الريحان لحصى الكلى

يمكن أن تسبب حصوات الكلى الكثير من الألم، لكن يمكن التعامل مع هذه الحالة بأوراق الريحان، حيث تساعد أوراقه فى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل والمعادن وحمض البوليك الموجود فى الكلى.

فوائد الريحان للنساء

قد يفيد الريحان النساء بطرق متنوعة، منها:

مقاومة الاكتئاب:

الناس أكثر عرضة من الرجال للاكتئاب بسبب التغيرات الهرمونية خلال الحمل والدورة الشهرية والرضاعة وانقطاع الطمث، يحتوي الريحان على الزيوت العطرية التي قد تحسن المزاج وتزيد من إنتاج هرمونات السعادة في الدماغ.

تقوية المناعة:

يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي تقاوم عديد من الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى بعض المواد المقاومة لأنواع من الميكروبات.

فوائد بذور الريحان للرحم

بذور الريحان من الأمور التي تساعد على انقباض عضلات الرحم، ما قد يكون مفيدًا لمن يعانون عسر الطمث، لكنه ليس خيارًا مناسبًا للحوامل، إذ قد يتسبب في إجهاض.

تناول الريحان في الحمل يفيد الحامل والجنين، في السطور القادمة أهم التفاصيل:

تقوية المناعة: يمد الريحان الحامل بمضادات الأكسدة والالتهابات، كما يمدها بمضادات الميكروبات، ما يساعد على مقاومة الأمراض المزمنة والمعدية.

تغذية الجنين: يمد الريحان الحامل والجنين بمجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن أهمها فيتامين (ج)، وفيتامين (أ)، والكالسيوم، والمغنسيوم.