الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

آخر إيرادات فيلم كارت شحن بشباك تذاكر السينمات

فيلم كارت شحن
فيلم كارت شحن

حقق فيلم كارت شحن، بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت، أمس الإثنين إيرادات بلغت 10 ألاف و 572 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم كارت شحن في السعودية

بينما تمكن فيلم "كارت شحن"، من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية. 

فيلم كارت شحن

قصة فيلم كارت شحن

تدور أحداث الفيلم حول "شريف" الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

 

أبطال فيلم كارت شحن

فيلم "كارت شحن" بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، سامي مغاوري، وإخراج شادي علي وتأليف محمود صابر.

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