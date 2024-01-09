الزراعة تكثف جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية

تولي وزارة الزراعة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالثروة الحيوانية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي القومي. وتشمل جهود الوزارة العديد من المجالات، منها ما يتعلق بالتحصين ضد الأمراض، حيث تقوم الوزارة بحملات تحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على صحة الحيوانات ومنع انتشار الأمراض.

تحسين السلالات

كما تحرص الوزارة على تحسين السلالات، و تعمل الوزارة على تحسين السلالات الحيوانية من خلال برامج التربية والانتخاب، وذلك لزيادة الإنتاجية والجودة، فضلا عن تطوير الإنتاجية، حيث تقدم الوزارة الدعم الفني والمادي للمربين لتحسين إنتاجيتهم، وذلك من خلال برامج التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وفي هذا الصدد، أعلن محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة أطلقت العام الماضي حملتين تحصين، بالإضافة إلى حملة ثالثة في نوفمبر الماضي، أسفرت عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية. كما أكد أن الدولة تقدم تمويلًا بقيمة 8 مليار و263 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو، وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الريف المصري.

ويشترط الاشتراك في مبادرة البتلو توفر المساحة والمكان لتربية الحيوانات، وتعطى الأولوية للشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة. وبمجرد تقديم الطلب، تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.

تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وذلك لتأمين الأمن الغذائي القومي.