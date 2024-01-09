طريقة عمل شيش طاووق على خطى المطاعم

شيش طاووق بالطاسة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل، ولا تستغرق وقتًا لإعدادها، ولذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات على خطى المطاعم، للحصول على مذاق شهي يحبه أطفالك.

شيش طاووق

طريقة عمل شيش الطاووق بالطاسة

المقادير

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زبادي : 2 كوب

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- سماق : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- الخردل : 4 ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي الزبادي، والثوم، والبصل، والخردل، ومعجون الطماطم، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، والكركم، وزيت الزيتون، والسماق وعصير الليمون في وعاء عميق.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها في التتبيلة.

غطي الوعاء بورق النايلون وضعيه في الثلاجة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

في قدر على نار متوسطة، ضعي مكعبات الشيش طاووق، وغطي القدر جزئياً واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى ينضج مع التقليب من وقت لآخر.

ضعي الشيش طاووق في طبق التقديم وقدميه ساخناً.