منتخب مصر يستهل مشواره في نهائيات أمم أفريقيا فى هذا الموعد

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة نظيره موزمبيق مساء يوم الأحد المقبل 14 يناير، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.





ويتواجد المنتخب بالمجموتعة الثانية رفقة “غانا ، الرأس الأخضر ، وموزمبيق” ، على أن تذاع المواجهات على شاشة بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للبطولة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في بطولة الأمم.

وتوجهت البعثة على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرًا مسيرة من شركة مصر للطيران ، في رحلة من المقرر لها أن تستغرق 7 ساعات.



كان المنتخب بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا قد خاض معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما لعب مواجهة ودية أقيمت على ملعب ستاد القاهرة أمام تنزانيا وانتهت بتفوق مصر بثنائية من دون رد مساء الأحد الماضي.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

تصريحات فيتوريا ..

كان فيتوريا قد تحدث الساعات الأخيرة عن الحل لتطوير اللاعبين المصريين، حيث قال في تصريحات صفية لوسائل إعلام أجنبية: "لابد على القائمين على المسابقات المصرية تحسين انتقالات اللاعبين في الدوري المصري، بجانب تطوير البطولات المحلية، لأن الكثير منهم سيبقون من أجل الاستقرار المادي والمستوى المعيشي".

وأضاف: "في مصر الوضع يختلف عن الدول الإفريقية الأخرى، نجد شباب هذه البلاد يذهبون للخارج، لكن هنا في مصر لا، لأن لاعب كرة القدم في مصر يعتبر ملك للأندية، كما أنه يحصل على حياة معيشية مميزة".

وأتم فيتوريا تصريحاته: "أبحث عن أن يذكرني التاريخ برؤية إنسانية وليس أن أكون مجنونًا بكرة القدم، أريد أن أكون مدربًا يهتم بلاعبيه واعترف بصدقه واستقامته".