تربية الأبناء في عصر الانفتاح جهاد حقيقي.. شاهد

تحدث الداعية الإسلامي الشيخ بلال خضر، عن الطريق التي من الممكن أن تتعامل الأسرة بها تجاه الأبناء، مشددًا على أنه وعلى الأسرة منح الأبناء مساحة من التصرف والتعامل مع المشاكل، موضحًا أن هذه المساحة في التصرف للأبناء لابد أن تكون مرتبطة برقابة مستمرة ومتابعة.

تعامل الأسرة مع الأبناء

وأوضح "خضر"، أنه يجب أن يكون هناك لغة الحوار والإقناع بين الأسرة والأبناء، مؤكدًا أن تنمية مهارة الإقناع أمر صحي وفي غاية الأهمية وهذا الإقناع أولى السبل للتعامل مع الناس، مشددًا على أنه على الاسرة تعلم أنماط وأبعاد الشخصيات من أجل التعامل بشكل جيد ومفيد مع الأبناء.

وأكد الداعية الإسلامي الشيخ بلال خضر، خلال لقائه ببرنامج " الستات مايعرفوش يكذبوا"، المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن طرق التعامل مع الطفل الذي يتملكه العند يختلف عن الطفل المسالم، منوهًا بأنه ولذلك يجب فهم أبعاد الشخصية لتحديد طريقة التعامل.

وشدد على أن تربية الابناء في هذا الزمن بمثابة الجهاد الحقيقي، موضحًا أننا نعيش خلال الفترة الحالية بانفتاح العالم وازدياد معدلات الغايات والأهداف يجعل الأسرة في جهاد مع الأبناء من أجل غرس القيم المباديء بداخلهم.